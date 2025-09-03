У ніч з 2 на 3 вересня відбулися матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. В одному з них зустрічалися Новак Джокович і Тейлор Фріц.

Сербський тенісист здобув перемогу в чотирьох сетах з рахунком 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Завдяки цьому результату йому підкорилося два неймовірних досягнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на OptaAce.

Які рекорди встановив Джокович?

"Ноле" став найстаршим гравцем в історії, який дійшов до чвертьфіналу на всіх турнірах серії Grand Slam протягом сезону. Йому наразі 38 років і 3 місяці.

Також серб вийшов у свій 14-й півфінал на US Open. За цим показником він зрівнявся з легендарним американцем Джиммі Коннорсом, який тривалий час був одноосібним рекордсменом.

Джокович – Фріц: дивіться відеоогляд історичного матчу

Довідка. За вихід у фінал американського "мейджора" Новаку Джоковичу протистоятиме іспанець Карлос Алькарас. Раніше вони зустрічалися вісім разів і наразі перевагу за перемогами має серб – 5:3.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк переписала історію українського тенісу. Їй підкорилося унікальне досягнення завдяки виходам в 1/8 фіналу US Open в одиночному та парному розрядах.

Як Джокович виступає на US Open?