Это будет настоящий провал, промоутер Джошуа отговаривает Усика от боя с Дюбуа

Обладатель титулов WBC, IBO, WBA и WBO Александр Усик уже вписал свое имя в историю бокса. Некоторые специалисты советуют чемпиону завершить феерическую карьеру на мажорной ноте.

Британский промоутер Эдди Хирн дал совет Александру Усику. По мнению специалиста, украинцу нужно повесить перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Sportskeeda.

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Хирн посоветовал Усику уходить на пенсию

Промоутер Энтони Джошуа отметил, что Усик не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Украинский чемпион победил сильнейших боксеров хевивейта. И теперь пришло время 38-летнему боксеру поставить точку в блестящей карьере.

Я считаю, что Усику надо уходить на пенсию. Честно говоря, представьте, если Усик сейчас уйдет из бокса. Он навсегда одним из лучших в истории. Но представьте, он никогда не терпел поражения, был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, абсолютным в супертяжелом,

– отметил Хирн.

Кроме того, британец предостерег Усика от поединка за абсолют с Даниэлем Дюбуа.

"Что Усик получит от боя с Джозефом Паркером? Какая мотивация драться с Дюбуа? Он его уже побил.

Предположим, что он начнет сдавать из-за своего возраста, и эти бои с Фьюри забрали у него много силы. И ты проиграешь Дюбуа – это же будет настоящий провал", – считает промоутер.

Напомним, что Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом хевивейта в эпоху четырех поясов. Украинец дважды побил Тайсона Фьюри – до сих пор непобежденного великана супертяжелого дивизиона.

Сейчас команды Усика и Дюбуа ведут переговоры об организации нового боя за абсолют. Однако этот мегафайт находится на грани срыва из-за преграды от Международной боксерской федерации (IBF).