Житомирское Полесье сменило тренера после сезона 2024-2025. "Волки" попрощались с Имадом Ашуром и объявили о приходе экс-коуча Александрии Руслана Ротаня.

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Новый тренер об Усике

Специалисту нужно будет вливаться в новый коллектив. Среди его подопечных может быть и Александр Усик, который полтора года назад подписал контракт с "волками".

Впрочем, боксер пока не дебютировал в профессиональном футболе, хотя в свое время признавался о желании попробовать себя в этом виде спорта. Наставник Полесья высказал свое мнение о сотрудничестве с Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Я думаю, мы найдем место для Александра. Это действительно усиление, Александр – как символ Полесья. Он практически с первых дней с этой командой. Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать. Он знает, что такое спорт. Он понимает это и он своим примером может показать, к чему нам стремиться,

– заявил Руслан Ротань.

Напомним, что в 2021 году Усик все же сыграл за Полесье на товарищеском турнире Winter Cup. Впрочем боксерская карьера пока на первом месте для украинца, ведь 19 июля он проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Даниэля Дюбуа.

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Что же касается Полесья, то команда финишировала четвертой в прошлом сезоне УПЛ. Это позволило житомирцам получить путевку в квалификацию Лиги конференций.