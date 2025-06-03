Житомирське Полісся змінило тренера після сезону 2024-2025. "Вовки" попрощались із Імадом Ашуром та оголосили про прихід екскоуча Олександрії Руслана Ротаня.

До теми Ротань оголосив тренерський штаб і дав перший коментар у ролі наставника Полісся

Новий тренер про Усика

Спеціалісту потрібно буде вливатися у новий колектив. Серед його підопічних може бути і Олександр Усик, який півтора роки тому підписав контракт із "вовками".

Втім боксер поки не дебютував у професійному футболі, хоча свого часу зізнавався про бажання спробувати себе в цьому виді спорту. Наставник Полісся висловив свою думку про співпрацю із Усиком, повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

Я думаю, ми знайдемо місце для Олександра. Це дійсно підсилення, Олександр – як символ Полісся. Він практично з перших днів з цією командою. Я думаю, що коли Олександр разом з командою, він окриляє, тому що він чемпіон. Він знає, що таке перемагати. Він знає, що таке спорт. Він розуміє це і він своїм прикладом може показати, до чого нам прагнути,

– заявив Руслан Ротань.

Нагадаємо, що у 2021 році Усик все ж зіграв за Полісся на товариському турнірі Winter Cup. Втім боксерська кар'єра поки на першому місці для українця, адже 19 липня він проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Даніеля Дюбуа.

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Що ж стосується Полісся, то команда фінішувала четвертою у минулому сезоні УПЛ. Це дозволило житомирцям отримати путівку до кваліфікації Ліги конференцій.