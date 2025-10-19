Феноменальная карьера Александра Усика может получить неожиданное продолжение. Абсолютному чемпиону предложили провести бой на голых кулаках.

Один из крупнейших промоушенов боев на голых кулаках Bare Knuckle сделал предложение команде Александра Усика. Украинский боксер может стать участником одного из турниров, пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

Читайте также Ведут себя как поросята: Усик упрекнул украинцев, которые выехали за границу

Покинет ли Усик бокс ради боев на голых кулаках?

Генеральный директор промоушена Дэвид Тетро уже общался с менеджером Усика Эгисом Климасом. Сейчас между заинтересованными сторонами продолжаются переговоры.

"У нас были определенные важные разговоры. Я очень близок к Эгису Климасу, который является менеджером Усика. Поэтому мы разговаривали с ним, и он является одной из наших главных целей.

Мы ведем переговоры, поэтому посмотрим. Нам придется помочь ему преодолеть этот барьер при переходе, и если мы это сделаем, то подберем правильного соперника", – рассказал гендиректор промоушена Bare Knuckle.

Интересно, что соперником Усика может стать достаточно известный боксер. Однако его имя держится в тайне.

Оппонент? До этого речь еще не дошла, но это будет человек, кто тоже имел влияние в боксе. Мы ведем переговоры, а если я назову фамилии – я все испорчу,

– сказал Тетро в комментарии Boxing Social.

Отметим, что перед реваншем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик посетил турнир Bare Knuckle. Тогда украинец категорически отказался драться на голых кулаках.

Когда Усик вернется на ринг?