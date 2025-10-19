Один з найбільших промоушенів боїв на голих кулаках Bare Knuckle зробив пропозицію команді Олександра Усика. Український боксер може стати учасником одного з турнірів, пише 24 Канал з посиланням на Ready to Fight.
Читайте також Поводяться як поросята: Усик дорікнув українцям, які виїхали за кордон
Чи покине Усик бокс заради боїв на голих кулаках?
Генеральний директор промоушену Девід Тетро вже спілкувався з менеджером Усика Егісом Клімасом. Наразі між зацікавленими сторонами тривають перемовини.
"У нас були певні важливі розмови. Я дуже близький до Егіса Клімаса, який є менеджером Усика. Тому ми розмовляли з ним, і він є однією з наших головних цілей.
Ми ведемо переговори, тож подивимося. Нам доведеться допомогти йому подолати цей бар'єр при переході, і якщо ми це зробимо, то підберемо правильного суперника", – розповів гендиректор промоушену Bare Knuckle.
Цікаво, що суперником Усика може стати досить відомий боксер. Однак його ім'я тримається у таємниці.
Опонент? До цього мова ще не дійшла, але це буде людина, хто теж мав вплив у боксі. Ми ведемо перемовини, а якщо я назву прізвища – я все зіпсую,
– сказав Тетро у коментарі Boxing Social.
Зазначимо, що перед реваншем з Даніелем Дюбуа Олександр Усик завітав на турнір Bare Knuckle. Тоді українець категорично відмовився битися на голих кулаках.
Коли Усик повернеться на ринг?
- Нещодавно Олександр Усик зробив заяву стосовно своїх найближчих планів. Абсолютний чемпіон світу пообіцяв повернутися на ринг у наступному році. Наразі тривають перемовини з потенційним суперником.
- Крім того, Усик назвав орієнтовну дату завершення спортивної кар'єри. Уродженець Сімферополя збирається боксувати до 41 року.
- До речі, обов'язковий претендент на бій з Усиком по лінії WBO Джозеф Паркер проведе бій 25 жовтня. Його суперником буде непереможений британець Фабіо Вордлі.