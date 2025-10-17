Майже 7 мільйонів українців виїхало за кордон через військову агресію Росії. На жаль, не усі вони дотримуються правил і законів країн, куди приїхали, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Чому Усик дорікнув українцям?

Олександр Усик розповів, як поведінка українців може впливати на політичні процеси. Через різноманітні порушення до громадян нашої країни може скластися негативне ставлення, що впливає на допомогу Україні.

Тому абсолютний чемпіон світу закликав українців поважати правила тих країн, де їм дали прихисток.

"Ті українці, які поводяться там як поросята, вони заслуговують на те, як до них ставляться. Якщо ви приїхали зі своїм "самоваром", то сидіть дома.

Якщо ви приїхали в країну, де інші правила, то будь люб'язні виконувати їх", – зауважив Усик.

Олександр навів приклад з власного досвіду, коли до нього за кордоном підходили українські хлопці.

Інколи до мене підходять хлопці на підпитку, які виїхали, і розказують, які вони красені. Давайте краще себе поводити за кордоном,

– закликав Усик.

