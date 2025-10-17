Почти 7 миллионов украинцев выехало за границу из-за военной агрессии России. К сожалению, не все они соблюдают правила и законы стран, куда приехали, пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Читайте также Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева

Почему Усик упрекнул украинцев?

Александр Усик рассказал, как поведение украинцев может влиять на политические процессы. Из-за различных нарушений к гражданам нашей страны может сложиться негативное отношение, что влияет на помощь Украине.

Поэтому абсолютный чемпион мира призвал украинцев уважать правила тех стран, где им дали приют.

"Те украинцы, которые ведут себя там как поросята, они заслуживают того, как к ним относятся. Если вы приехали со своим "самоваром", то сидите дома.

Если вы приехали в страну, где другие правила, то будь любезны выполнять их", – заметил Усик.

Александр привел пример из собственного опыта, когда к нему за границей подходили украинские ребята.

Иногда ко мне подходят ребята навеселе, которые выехали, и рассказывают, какие они красавцы. Давайте лучше себя вести за границей,

– призвал Усик.

Ранее украинский боксер также прокомментировал возможную передачу ракет "Томагавк" Украине. По мнению Усика, в США уже приняли решение по этому вопросу.

Когда Усик вернется на ринг?