"Ты пример для Украины": Екатерина Усик обратилась к мужу после победы
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа.
- Екатерина Усик поздравила мужа в Instagram.
Александр Усик в ночь на 20 июля победил Даниэля Дюбуа. Жена поздравила его сообщением в инстаграме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на жену Усика.
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Что написала Екатерина Усик мужу после его победы над Дюбуа?
Усик победил Дюбуа так молниеносно, что украинцы "не успели откупорить сидр". Еще одной темой для мемов в сети стала его фраза "донт пуш зе хорсез".
Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты – настоящий воин. Ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира,
– высказалась она.
Екатерина Усик поблагодарила мужа за силу, за любовь, "за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом". И поблагодарила Бога – за мужа.
"Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!" – говорится в посте.
Видео решающего удара украинского чемпиона смотрите здесь.