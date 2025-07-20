"Ты пример для Украины": Екатерина Усик обратилась к мужу после победы

Александр Усик в ночь на 20 июля победил Даниэля Дюбуа. Жена поздравила его сообщением в инстаграме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на жену Усика.

К теме Наказывал россиянина в Москве и завершил карьеру Фьюри: биография Александра Усика

Что написала Екатерина Усик мужу после его победы над Дюбуа?

Усик победил Дюбуа так молниеносно, что украинцы "не успели откупорить сидр". Еще одной темой для мемов в сети стала его фраза "донт пуш зе хорсез".

Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты – настоящий воин. Ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира,

– высказалась она.

Екатерина Усик поблагодарила мужа за силу, за любовь, "за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом". И поблагодарила Бога – за мужа.

"Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!" – говорится в посте.

Видео решающего удара украинского чемпиона смотрите здесь.