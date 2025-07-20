Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину Усика.

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Що написала Катерина Усик чоловікові після його перемоги над Дюбуа?

Усик переміг Дюбуа так блискавично, що українці "не встигли відкоркувати сидр". Ще однією темою для мемів у мережі стала його фраза "донт пуш зе хорсез".

Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу,

– висловилася вона.

Катерина Усик подякувала чоловіку за силу, за любов, "за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом". І подякувала Богові – за чоловіка.

"Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!" – мовиться в дописі.

Відео вирішального удару українського чемпіона дивіться тут.