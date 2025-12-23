Усик подарил Джошуа эксклюзивные часы из боевой гильзы от украинских воинов

В ночь с 19 на 20 декабря Энтони Джошуа вернулся на ринг после длительной паузы. К бою с Джейком Полом его готовила команда Александра Усика, которая теперь тренирует и британца.

Между боксерами уже длительное время существуют дружеские отношения, а сам Эй Джей неоднократно поддерживал Украину во время полномасштабного вторжения. Накануне он получил особый подарок от наших воинов, как проявление уважения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Оксану Гнатишин.

Что подарили Джошуа?

Перед поединком Александр лично вручил его Энтони. Он передал уникальные часы, которые были изготовлены из гильзы боевого 105-мм артиллерийского снаряда.

Его циферблат создан из гильзы, которую эффективно применили по врагу на Волчанском направлении. Сам аксессуар разработали мастера первой фабрики кастомизированных часов AWARDER, которая известна своими символическими работами.

Особое внимание привлекает деталь на секундной стрелке. Она сделана в виде FPV-дрона, что является знаком благодарности и уважения к воинам-операторам БПЛА спецподразделения "Вовкулаки", которые уже более 18 месяцев успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.

Это не просто аксессуар. Это символ времени войны, силы и несокрушимости Украины,

– говорится в сообщении.

Как Усик вручил Джошуа эксклюзивные часы: смотрите видео

Отметим. что это не единственный символический подарок для Эй Джея. Также Усик презентовал британцу вышиванку с изображением казака и Героя Украины Александра Мациевского.

Справка. Сам поединок Джошуа выиграл у Пола нокаутом в шестом раунде. Он сломал блогеру челюсть и накануне тот перенес операцию и теперь сидит на жидкой диете.

А уже после победы британец сделал красивый жест. Он развернул флаг Украины с логотипом украинского спецподразделения.

Что известно о карьере Джошуа?