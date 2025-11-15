Олимпийский чемпион на глазах Усика брутально нокаутировал "небитого" нигерийца

Украинский боксер Александр Усик посетил вечер бокса в Ташкенте. В одном из поединков встретились двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов из Узбекистана и непобежденный нигериец Соломон Адебайо.

Соперники провели бой в рамках супертяжелого дивизиона, абсолютным чемпионом которого остается Александр Усик. Поединок Джалолов – Адебайо длился всего четыре раунда, сообщает 24 Канал.

Как Усик отреагировал на нокаут от Джалолова?

Перед отчетным поединком мощный нигериец одержал 14 побед на профи-ринге, в том числе 13 – нокаутом. Однако Адебайо ничего не смог противопоставить двукратному олимпийскому чемпиону из Узбекистана.

Джалолов на протяжении поединка владел преимуществом. В четвертом раунде африканец не выдержал удара узбека и упал на канвас. Рефери остановил бой и присудил победу Джалолову.

Видео нокаута в бою Джалолов – Адебайо

После боя Баходир Джалолов сфотографировался с легендами бокса – Александром Усиком и Теренсом Кроуфордом. Украинец и американец были гостями вечера бокса в Ташкенте.

Джалолов попозировал с Усиком и Кроуфордом: смотрите видео

