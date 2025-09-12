Путинист Александр Поветкин завершил карьеру в 2021 году после серии допинговых скандалов. Но это не волнует деятелей из страны-агрессора, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Кого в России считают победителем боя Усик – Поветкин?

Российский промоутер Владимир Хрюнов назвал победителя боя Усик – Поветкин, если бы такой состоялся. Представитель страны-агрессора поставил "Русского Витязя" на пятое место среди лучших супертяжей в истории бокса, а потому убежден в его легкой победе над Усиком.

Мы с Александром Поветкиным много где побывали в разных условиях. Поветкин, если бы не подковерные игры, когда против него боролись всем миром, обвиняли его в том, чего нет, якобы обнаружили допинг, а еще история с мельдонием, то Александр реализовал бы себя и уверенно занимал бы место номер "один" в истории бокса. У Поветкина потенциал был выше, чем у Александра Усика. На пике россиянин победил бы украинца нокаутом

– заявил Хрюнов.

Как видим, россияне традиционно жалуются на вселенский заговор против их спортсменов. Они не признают системное употребление допингом своими спортсменами и объективными результатами поединков.

Как Поветкин дрался с Кличко?

Во время профессиональной карьеры Поветкин встречался с топовым украинским боксером. В 2013 году в Москве состоялся чемпионский бой между Владимиром Кличко и "Русским Витязем".

Украинец доминировал на ринге и фактически уничтожил соперника.

"Доктор Стальной Молот" превзошел россиянина по количеству ударов более чем в четыре раза. Судьи единогласно отдали победу украинцу.

Владимир Кличко нанес россиянину первое поражение в карьере и показал настоящий уровень "Витязя".

