Усик принял вызов Чисоры: украинский чемпион назвал город, где устроят поединок

Чемпион мира Александр Усик уже встречался на ринге с ветераном хевивейта Дереком Чисорой. Оба боксера мечтают в будущем провести еще один очный поединок.

8 февраля 2025 года Дерек Чисора единогласным решением судей победил шведа Отто Валлина. После боя 41-летний боксер спросил у фанов, с кем они хотели увидеть его следующий поединок, пишет 24 Канал.

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Что сказал Усик о возможном бое с Чисорой

Болельщики отдали голоса за Джошуа и Усика. И теперь промоутер Чисоры Фрэнк Уоррен должен организовать желаемый бой.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в интервью Boxing King Media оценил возможность второй встречи со старым другом.

"Дерек – замечательный человек. Его последний бой был замечательным, мне он понравился. Точно не знаю сколько, но кажется, что в одном эпизоде он выбросил более 15 ударов. Бог ты мой, Дерек, ты в отличной форме, вау.

Бой с Дереком? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу устроить поединок на стадионе в Киеве, но сейчас это невозможно, потому что у нас идет война", – рассказал Усик.

Напомним, что первый бой с участием Усика и Чисоры состоялся в октябре 2020 года. В непростом поединке победу единогласным решением судей одержал украинец.

Недавно Усик вспомнил тот поединок, назвав Чисору самым тяжелым соперником в профессиональной карьере.