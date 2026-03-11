"Очень жесткий парень": украинский чемпион предупредил Усика перед боем с Верховеном

Украинский каратист Станислав Горуна дал оценку предстоящему бою Александра Усика против Рико Верховена. Поединок состоится 23 мая в Египте.

Бронзовый медалист Олимпиады-2020 Станислав Горуна, поделился с "Футбол 24+" своими ожиданиями от поединка Усик – Верховен.

Как Горуна прокомментировал бой Усик-Верховен?

Горуна отметил, что следил за несколькими поединками Верховена.

Наверное, у него есть какие-то каратешные корни, но он больше кикбоксер. Это очень жесткий парень. Настоящая машина,

– сказал спортсмен.

Он заметил, что с точки зрения спорта поединок выглядит абсурдным: Верховен ограничит себя в технике и сосредоточится только на ударах руками, что создает несправедливую ситуацию. Усик – непобедимый топ-боксер, тогда как Рико имеет лишь косвенное отношение к боксу, и их физическая подготовка и техника кардинально отличаются.

Каратист также добавил, что с медийной точки зрения, бой имеет большую ценность, поскольку объединяет две большие аудитории из разных видов спорта, представлены лучшими чемпионами, и бизнесово эта история выглядит очень мощно.

Что известно о предстоящем бое Усика?