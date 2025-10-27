Звезды ММА и известные бойцы: Усик признался, какие предложения получает относительно следующего боя
- Александр Усик получает много предложений провести поединки с известными боксерами, звездами ММА и блогерами, но приоритетом для него является популяризация Украины на мировой арене.
- Усик, вероятно, проведет бой с временным чемпионом WBO Фабио Уордли в марте 2026 года.
Александр Усик недавно посетил раненых бойцов бригады "Лють". Во время встречи с воинами звездный боксер поделился планами относительно дальнейшей карьеры.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил украинским бойцам, что получает много выгодных предложений провести поединок. В эксклюзивном комментарии 24 Канала представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко поделился подробностями встречи.
Кто хотел драться с Усиком?
По словам Усика, к нему обращались известные боксеры, звезды ММА и даже блогеры. Такие поединки приносят большие гонорары. Однако для Александра в приоритете популяризация Украины на мировой арене, а потому он очень тщательно рассматривает все предложения.
Я с гордостью выхожу на ринг под сине-желтым флагом. Украина – в моем сердце. И каждое мое выступление – это возможность показать миру наш флаг, нашу силу и несокрушимость,
– сказал Усик на встрече с ранеными бойцами бригады "Ярость".
Отметим, что Александр Усик планирует вернуться на ринг в следующем году. Абсолютный чемпион решил продолжить спортивную карьеру до 41 года.
Что известно о следующем сопернике Усика?
- Александр Усик пока не обнародовал имя своего следующего соперника. Однако украинец должен провести обязательную защиту титула с временным чемпионом WBO Фабио Уордли.
- 30-летний британец 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера, который надеялся на бой с Усиком. И теперь украинский боксер получил неожиданного соперника.
- По совам промоутера Фрэнка Уоррена, бой Усик – Уордли уже согласован. Вероятнее всего поединок состоится в марте 2026 года, говорится в материале The Ring.