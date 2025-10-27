Зірки ММА та відомі бійці: Усик зізнався, які пропозиції отримує щодо наступного бою

Олександр Усик нещодавно відвідав поранених бійців бригади "Лють". Під час зустрічі з воїнами зірковий боксер поділився планами щодо подальшої кар'єри.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик повідомив українським бійцям, що отримує багато вигідних пропозицій провести поєдинок. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко поділився подробицями зустрічі.

Хто хотів битися з Усиком?

За словами Усика, до нього зверталися відомі боксери, зірки ММА та навіть блогери. Такі поєдинки приносять великі гонорари. Однак для Олександра у пріоритеті популяризація України на світовій арені, а тому він дуже прискіпливо розглядає усі пропозиції.

Я з гордістю виходжу на ринг під синьо-жовтим прапором. Україна – в моєму серці. І кожен мій виступ – це можливість показати світові наш прапор, нашу силу та незламність,

– сказав Усик на зустрічі з пораненими бійцями бригади "Лють".

Зазначимо, що Олександр Усик планує повернутися на ринг у наступному році. Абсолютний чемпіон вирішив продовжити спортивну кар'єру до 41 року.

Що відомо про наступного суперника Усика?