Усик снялся в новом фильме журналиста-путешественника Дмитрия Комарова
- Дмитрий Комаров представил документальный фильм "ВЫХОД", в котором принял участие боксер Александр Усик.
- Усик, дипломированный психолог, поделился опытом и провел тренировку с бывшим военным Александром Гадзиковским.
Известный украинский журналист и автор популярной передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров представил документальный фильм "ВЫХОД". К созданию ленты присоединился чемпион мира по боксу Александр Усик.
Свой авторский фильм Дмитрий Комаров посвятил теме психологического здоровья и его восстановления в условиях войны. Одним из героев ленты стал бывший военный Александр Гадзиковский, сообщает 24 Канал.
Читайте также Джошуа рассказал о сотрудничестве с командой Усика перед боем с Полом: спарринговал ли с украинцем
Как Усик присоединился к созданию фильма Комарова?
Бывший военный находился на службе с 2014 года. Во время полномасштабной войны Гадзиковский получил ранения и побывал в российском плену.
После тяжелых испытаний ветеран не может вернуться к мирной жизни. Автор документального проекта привлек к съемкам Александра Усика, чтобы он помог своими советами.
Чемпион мира по боксу признался, что является дипломированным психологом. Усик поделился собственным опытом выхода из трудных и конфликтных ситуаций.
Украинский боксер провел дуэль взглядов с бывшим военным. Кроме того, во время совместной тренировки Усик поделился с бывшим военным секретами своих ударов.
Видео фильма Комарова с участием Усика
В каких еще лентах снимался Усик?
- Александра Усика неоднократно привлекали к различным проектам. Дебютом в кино для боксера стало участие в спортивной драме "Правило боя", который вышел на экраны в 2017 году.
- Фильмография Усика, по данным KinoFilms.ua, пополнилась в 2018 году, когда он озвучивал одного из героев украинского анимационного фильма-фэнтези "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".
- Сейчас последней работой Усика в кинематографе остается голливудская лента "Несокрушимый" (2025), где чемпион мира сыграл украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. На съемочной площадке партнером Усика был звездный Дуэйн "Скала" Джонсон.