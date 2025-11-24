Усик знявся у новому фільмі журналіста-мандрівника Дмитра Комарова
- Дмитро Комаров презентував документальний фільм "ВИХІД", в якому взяв участь боксер Олександр Усик.
- Усик, дипломований психолог, поділився досвідом та провів тренування з колишнім військовим Олександром Гадзіковським.
Відомий український журналіст та автор популярної передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров презентував документальний фільм "ВИХІД". До створення стрічки долучився чемпіон світу з боксу Олександр Усик.
Свій авторський фільм Дмитро Комаров присвятив темі психологічного здоров'я та його відновлення в умовах війни. Одним з героїв стрічки став колишній військовий Олександр Гадзіковський, повідомляє 24 Канал.
Як Усик долучився до створення фільму Комарова?
Колишній військовий перебував на службі з 2014 року. Під час повномасштабної війни Гадзіковський отримав поранення та побував у російському полоні.
Після важких випробувань ветеран не може повернутися до мирного життя. Автор документального проєкту залучив до зйомок Олександра Усика, щоб він допоміг своїми порадами.
Чемпіон світу з боксу зізнався, що є дипломованим психологом. Усик поділився власним досвідом виходу зі скрутних та конфліктних ситуацій.
Український боксер провів дуель поглядів з колишнім військовим. Крім того, під час спільного тренування Усик поділився з колишнім військовим секретами своїх ударів.
Відео фільму Комарова за участю Усика
У яких ще стрічках знімався Усик?
Олександра Усика неодноразово залучали до різних проєктів. Дебютом у кіно для боксера стала участь у спортивній драмі "Правило бою", який вийшов на екрани у 2017 році.
Фільмографія Усика, за даними KinoFilms.ua, поповнилася у 2018 році, коли він озвучував одного з героїв українського анімаційного фільму-фентезі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".
Наразі останньою роботою Усика в кінематографі залишається голлівудська стрічка "Незламний" (2025), де чемпіон світу зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. На знімальному майданчику партнером Усика був зірковий Двейн "Скеля" Джонсон.