Укр Рус
Sport News 24 Бокс Усик знявся у новому фільмі журналіста-мандрівника Дмитра Комарова
24 листопада, 18:06
2

Усик знявся у новому фільмі журналіста-мандрівника Дмитра Комарова

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Дмитро Комаров презентував документальний фільм "ВИХІД", в якому взяв участь боксер Олександр Усик.
  • Усик, дипломований психолог, поділився досвідом та провів тренування з колишнім військовим Олександром Гадзіковським.

Відомий український журналіст та автор популярної передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров презентував документальний фільм "ВИХІД". До створення стрічки долучився чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Свій авторський фільм Дмитро Комаров присвятив темі психологічного здоров'я та його відновлення в умовах війни. Одним з героїв стрічки став колишній військовий Олександр Гадзіковський, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем

Як Усик долучився до створення фільму Комарова?

Колишній військовий перебував на службі з 2014 року. Під час повномасштабної війни Гадзіковський отримав поранення та побував у російському полоні.

Після важких випробувань ветеран не може повернутися до мирного життя. Автор документального проєкту залучив до зйомок Олександра Усика, щоб він допоміг своїми порадами.

Чемпіон світу з боксу зізнався, що є дипломованим психологом. Усик поділився власним досвідом виходу зі скрутних та конфліктних ситуацій. 

Український боксер провів дуель поглядів з колишнім військовим. Крім того, під час спільного тренування Усик поділився з колишнім військовим секретами своїх ударів.

Відео фільму Комарова за участю Усика

У яких ще стрічках знімався Усик?

  • Олександра Усика неодноразово залучали до різних проєктів. Дебютом у кіно для боксера стала участь у спортивній драмі "Правило бою", який вийшов на екрани у 2017 році.

  • Фільмографія Усика, за даними KinoFilms.ua, поповнилася у 2018 році, коли він озвучував одного з героїв українського анімаційного фільму-фентезі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

  • Наразі останньою роботою Усика в кінематографі залишається голлівудська стрічка "Незламний" (2025), де чемпіон світу зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. На знімальному майданчику партнером Усика був зірковий Двейн "Скеля" Джонсон.