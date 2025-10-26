Бой уже назначен: где и когда состоится поединок Усик – Уордли

Временный чемпион WBO и WBA Фабио Уордли стал следующим соперником Александра Усика. Британец досрочно победил Джозефа Паркера, сотворив настоящую сенсацию.

Промоутером Фабио Уордли является хорошо известный украинским болельщикам бокса Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Основатель компании "Queensberry Promotions" поделился информацией о следующем бое между его клиентом и Александром Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Где и когда состоится бой Усик – Уордли?

Фрэнк Уоррен не сомневается, что Александр Усик согласится на бой с Фабио Уордли. Представителям обоих боксеров нужно будет заключить соглашение на поединок.

Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места – или Эр-Рияд, или Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли",

– отметил промоутер.

Поэтому следующий бой Усика стоит ожидать примерно в марте 2026 года. Это совпадает с желанием абсолютного чемпиона вернуться на ринг в следующем году.

Перед поединком с Джозефом Паркером мало кто верил в Фабио Уордли. Однако он сумел всех удивить и осуществить апсет.

"Ты знаешь, чего ожидать от Усика, и ты знаешь, чего ожидать от Фабио. Будет интересно. Фабио – один из самых интересных боксеров мира. Поправьте меня, если ошибаюсь, но по оценкам букмекеров Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт.

Как все говорили перед боем, есть уровни. Есть уровни, а потом есть Фабио Уордли, у которого есть "выравниватель". Если он тебя зацепит им, ты выбываешь из игры. Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его зацепит, Усик должен иметь чрезвычайно крепкий подбородок, чтобы выдержать такую силу", – отметил Уоррен.

Что известно о следующем сопернике Усика?