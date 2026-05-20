Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал бой Усика с Верховеном и возможный поединок с Агитом Кабаелом. О своих мыслях он рассказал на ютуб-канале Talk Sport.

Смотрите также Усик – Верховен: как смотреть в Украине, время, дата боя и телеканал

Как Чисора оценивает бой Усик – Верховен?

Наибольшее возмущение в боксерском сообществе вызвал факт, что Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал этот бой как титульный, заставив обязательных претендентов ждать.

Чисора призвал фанатов и коллег спокойнее относиться к этой ситуации, напомнив, что другие звезды хевивейта также проводили подобные поединки.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я вообще не понимаю, почему люди из-за этого обижаются. Тайсон Фьюри это делал, Энтони Джошуа это делал, сейчас Усик делает то же самое,

– заявил британец.

На замечание о том, что непобежденный немецкий боксер Агит Кабаел уже полтора года ждет свой заслуженный шанс побороться за пояс, Дерек ответил вспомнив опыт своего соотечественника.

Ты ждешь своей очереди. Так же Диллиану Уайту пришлось ждать почти два года. Послушай, Тайсон Фьюри тоже это делал с Нганну. Ты же знаешь правила WBC? Если приходишь из другого вида единоборств, тебе сразу могут дать рейтинг в WBC,

– подчеркнул Чисора.

Кроме правил организации, британец назвал еще один неожиданный, но решающий фактор, который помог Рико Верховену получить бой с украинским абсолютом. По словам Чисоры, ключевую роль сыграли личные связи кикбоксера в Голливуде.

Слушай, в этом мире дело не только в том, насколько ты хорош. Важно еще и то, кого ты знаешь. Знаете, как он получил бой с Александром? Потому что его лучший друг – кто? Джейсон Стейтем. Все зависит от знакомств,

– подытожил боксер.

Что Чисора сказал о возможном бое Усика против Кабаэла?

По словам эксперта, хотя Кабаел и заслуживает титульный шанс, он может победить Усика. "Просто попадет по нему", – пояснил боксер, подчеркнув, что это не провокационное заявление, а его серьезная оценка.

При этом Дерек добавил, что сейчас Усик имеет преимущество над всеми возможными соперниками благодаря стилю и подготовке: "Для Усика сейчас все удобные, из-за того как они тренируются и как боксируют". Оценивая собственный бой с Кабаелом, Чисора отметил, что ему тогда не удалось найти правильный план противостояния.

Британский боксер также отметил, что Кабаел, в отличие от прошлого, сейчас активно ищет вызовов на ринге, и прогнозирует ему реванш в будущем. "К тому моменту, когда он дождется титульного шанса, ему будет 45", – добавил Чисора.