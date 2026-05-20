Британський боксер Дерек Чісора прокоментував бій Усика з Верховеном та можливий поєдинок з Агітом Кабаєлом. Про свої думки він розповів на ютуб-каналі Talk Sport.

Як Чісора оцінює бій Усик – Верховен?

Найбільше обурення у боксерській спільноті викликав факт, що Світова боксерська рада (WBC) санкціонувала цей бій як титульний, змусивши обов'язкових претендентів чекати.

Чісора закликав фанатів та колег спокійніше ставитися до цієї ситуації, нагадавши, що інші зірки хевівейту також проводили подібні поєдинки.

Я взагалі не розумію, чому люди через це ображаються. Тайсон Ф'юрі це робив, Ентоні Джошуа це робив, зараз Усик робить те саме,

– заявив британець.

На зауваження про те, що непереможений німецький боксер Агіт Кабаєл уже півтора року чекає на свій заслужений шанс поборотися за пояс, Дерек відповів згадавши досвід свого співвітчизника.

Ти чекаєш своєї черги. Так само Ділліану Вайту довелося чекати майже два роки. Послухай, Тайсон Ф'юрі теж це робив з Нганну. Ти ж знаєш правила WBC? Якщо приходиш з іншого виду єдиноборств, тобі одразу можуть дати рейтинг у WBC,

– підкреслив Чісора.

Окрім правил організації, британець назвав ще один несподіваний, але вирішальний фактор, який допоміг Ріко Верховену отримати бій з українським абсолютом. За словами Чісори, ключову роль зіграли особисті зв'язки кікбоксера у Голлівуді.

Слухай, у цьому світі справа не лише в тому, наскільки ти хороший. Важливо ще й те, кого ти знаєш. Знаєте, як він отримав бій з Олександром? Бо його найкращий друг – хто? Джейсон Стейтем. Усе залежить від знайомств,

– підсумував боксер.

Що Чісора сказав про можливий бій Усика проти Кабаєла?

За словами експерта, хоча Кабаєл і заслуговує на титульний шанс, він може перемогти Усика. "Просто влучить по ньому", – пояснив боксер, підкресливши, що це не провокаційна заява, а його серйозна оцінка.

При цьому Дерек додав, що зараз Усик має перевагу над усіма можливими суперниками завдяки стилю та підготовці: "Для Усика зараз усі зручні, через те як вони тренуються і як боксують". Оцінюючи власний бій з Кабаєлом, Чісора зазначив, що йому тоді не вдалося знайти правильний план протистояння.

Британський боксер також зазначив, що Кабаєл, на відміну від минулого, зараз активно шукає викликів на рингу, і прогнозує йому реванш у майбутньому. "До того моменту, коли він дочекається титульного шансу, йому буде 45", – додав Чісора.