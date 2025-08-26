Александр Усик желанный гость многих светских мероприятий. На одном из них состоялась из них состоялась неожиданная встреча чемпиона мира с легендой украинской эстрады Иво Бобулом, пишет 24 Канал.

Где встретились Усик и Иво Бобул?

Фотографией эпической встречи Усика и Бобула поделилась жена боксера Екатерина Усик. Она опубликовала фото в сторис своего инстаграма.

Встреча Александра Усика и Иво Бобула / фото из инстаграма жены боксера

Доподлинно неизвестно, о чем именно разговаривали звезды спорта и эстрады. Отметим, что Александр очень любит творчество Иво Бобула, а бессмертный хит "А липы цветут" часто звучит во время тренировок боксера. Вполне возможно, что Усик пригласил легенду на свой следующий бой.

Болельщики активно отреагировали на совместное фото Усика и Бобула, опубликованное на странице Boxing Ukraine в инстаграме.

"Мои сны при температуре 39".

"Как будто Зеленский с Трампом".

"Это новый претендент на пояса".

"Это Роки Бальбоа и Усик".

Добавим, что Александр Усик вместе с женой Екатериной приняли участие в благотворительном ужине, где организаторы мероприятия собирали средства для детских домов в Николаевской области. Возможно там состоялась встреча чемпиона мира с легендарным исполнителем.

Ранее мы рассказывали, что Усик оказался в рейтинге самых богатых боксеров мира. "Король хевивейта" значительно улучшил свое материальное положение благодаря последним победам.