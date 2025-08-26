Олександр Усик бажаний гість багатьох світських заходів. На одному з них відбулася з них відбулася неочікувана зустріч чемпіона світу з легендою української естради Іво Бобулом, пише 24 Канал.

Де зустрілися Усик та Іво Бобул?

Світлиною епічної зустрічі Усика та Бобула поділилася дружина боксера Катерина Усик. Вона опублікувала фото у сторіс свого інстаграму.

Зустріч Олександра Усика та Іво Бобула / фото з інстаграму дружини боксера

Достеменно невідомо, про що саме розмовляли зірки спорту та естради. Зазначимо, що Олександр дуже любить творчість Іво Бобула, а безсмертний хіт "А липи цвітуть" часто лунає під час тренувань боксера. Цілком можливо, що Усик запросив легенду на свій наступний бій.

Вболівальники активно відреагували на спільне фото Усика та Бобула, опубліковане на сторінці Boxing Ukraine в інстаграмі.

"Мої сни при температурі 39".

"Наче Зеленський з Трампом".

"Це новий претендент на пояси".

"Це Рокі Бальбоа і Усик".

Додамо, що Олександр Усик разом з дружиною Катериною взяли участь у благодійній вечері, де організатори заходу збирали кошти для дитячих будинків у Миколаївській області. Можливо там відбулася зустріч чемпіона світу з легендарним виконавцем.

Раніше ми розповідали, що Усик опинився у рейтингу найбагатших боксерів світу. "Король хевівейту" значно покращив свій матеріальний стан завдяки останнім перемогам.