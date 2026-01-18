Усик резко ответил критикам на упреки относительно своего возраста: что сказал украинский боксер

В субботу, 17 января, Александру Усику исполнилось 39 лет. В боксерском сообществе часто звучат разговоры о том, что украинский чемпион уже старый и должен завершить карьеру.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF ответил на упреки критиков относительно своего возраста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Читайте также Усик шокировал архивным фото из детства, которое никто не видел: что опубликовал боксер

Что сказал Усик о своем возрасте?

Украинский боксер заявил, что его возраст это всего лишь цифра и попросил критиков оценивать его форму по результатам нагрузки. Кроме того, Усик пригласил всех скептиков хотя бы на одну тренировку с ним, чтобы они увидели, как он занимается.

Также бывший абсолютный чемпион мира рассказал, как держать себя в прекрасной физической форме. По его словам, нужно относиться к телу с уважением и заботиться о нем.

Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения,

– сказал боксер.

Усик также назвал выдающегося супертяжеловеса из прошлой эпохи, с которым бы он охотно провел поединок. Украинский чемпион выбрал Леннокса Льюиса.

Напомним, что "Король хевивейта" планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером в 2026 году. Недавно эксперт Гарет Дэвис в комментарии The Stomping Ground поделился мыслями относительно предстоящего поединка между украинцем и американцем.

"Мне нравится этот бой для Усика, но совсем не нравится для Уайлдера. Я считаю, что Усик будет для него слишком сложным и остановит его в течение пяти-шести раундов", – высказался специалист.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?