Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF відповів на закиди критиків щодо свого віку. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Усик шокував архівним фото з дитинства, яке ніхто не бачив: що опублікував боксер

Що сказав Усик про свій вік?

Український боксер заявив, що його вік це всього лише цифра та попросив критиків оцінювати його форму за результатами навантаження. Окрім того, Усик запросив усіх скептиків бодай на одне тренування із ним, аби вони побачили, як він займається.

Також колишній абсолютний чемпіон світу розповів, як тримати себе у чудовій фізичній формі. За його словами, потрібно ставитися до тіла з повагою та дбати про нього.

Якщо ти ставишся до свого тіла з повагою, дбаєш про нього, тренуєшся, правильно харчуєшся, відновлюєшся та вчасно лягаєш спати, то цифри не мають значення,

– сказав боксер.

Усик також назвав видатного надважковаговика із минулої епохи, з яким би він залюбки провів поєдинок. Український чемпіон обрав Леннокса Льюїса.

Нагадаємо, що "Король хевівейту" планує провести бій із Деонтеєм Вайлдером у 2026 році. Нещодавно експерт Гарет Девіс у коментарі The Stomping Ground поділивсвя думками щодо майбутнього поєдинку між українцем та американцем.

"Мені подобається цей бій для Усика, але зовсім не подобається для Вайлдера. Я вважаю, що Усик буде для нього надто складним і зупинить його впродовж п'яти-шести раундів", – висловився фахівець.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?