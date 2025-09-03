В команде Усика откровенно признались, завершит ли боксер карьеру
- Екатерина Толстикова, врач-диетолог Александра Усика высказалась относительно завершения карьеры боксера.
- Толстикова не согласна с экспертами, которые призывают Усика завершить карьеру, и отмечает, что его организм может функционировать на высоком уровне еще некоторое время.
В возрасте Александра Усика уже многие боксеры завершают карьеру и уходят отдыхать от тяжелых боев. Однако украинский чемпион продолжает боксировать на самом высоком уровне.
В команде Усика поделились мыслями о том, стоит ли боксеру уже уходить на пенсию. В частности, Екатерина Толстикова, врач-диетолог Александра, высказалась о завершении карьеры чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой "Экономическую правду".
Завершит ли карьеру Усик карьеру?
Екатерина Толстикова считает, что Александр Усик может в дальнейшем продолжать драться в супертяжелом дивизионе. Врач-диетолог подтвердила, что специальные анализы показали то, что биологический возраст боксера – 22 года.
Толстикова не согласна с экспертами, которые призывают Усика завершать боксерскую карьеру. Специалистка отметила, что она не видит его уход на пенсию согласно анализам и тем, что он делает в ринге последние шесть лет.
Завершать ли карьеру – это дело Усика. Но если он будет продолжать, мы сделаем все, чтобы его организм был на самом высоком уровне еще определенный период времени. Спортивная карьера сильно изнашивает организм,
– сказала Толстикова.
Напомним, что Александр Усик последний раз дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.
Что говорят о завершении карьеры Усика?
Спенсер Браун считает, что Александр Усик может провести еще один бой в своей карьере. Известно, что менеджер Фьюри назвал последнего соперника в карьере украинского боксера.
Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова поделилась мыслями об уходе Усика на пенсию после боя с Даниэлем Дюбуа.
Майрис Бриедис призвал Александра Усика завершить карьеру. Бывший латвийский боксер хочет, что украинец покинул ринг без поражений.