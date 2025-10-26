"Я иду, детка": Уордли дерзко вызвал на бой Усика

Британец Фабио Уордли сенсационно победил Джозефа Паркера и получил право на бой с Александром Усиком. Временный чемпион WBA и WBO уже обратился к украинскому боксеру.

Фабио Уордли стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком по линии WBO, отобрав это право у Джозефа Паркера. После победы над новозеландцем 30-летний британец обратился к абсолютному чемпиону мира, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

Что сказал Уордли Усику?

Прямо на ринге Фабио Уордли объявил имя своего следующего соперника. Он протяжно произнес фамилию Усика, вызвав одобрительную реакцию зрителей.

Как Уордли вызвал на бой Усика: смотрите видео

Но на этом Уордли не остановился. Во время флешинтервью британца вообще понесло. Видно, что после победы над Паркером у Фабио случилось головокружение от успеха.

Я иду, крошка, я иду,

– дерзко обратился Уордли к Усику.

Уордли обратился к Усику: смотрите видео

Когда Усик планирует вернуться на ринг?