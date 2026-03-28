Иностранец в сборной Украины: УАФ определилась с новым тренером в случае увольнения Реброва

Сборная Украины по футболу провела свой первый матч в 2026 году. К сожалению, команда Реброва не смогла достичь результата в отборе на ЧМ-2026.

"Сине-желтые" уступили Швеции со счетом 1:3, а героем встречи стал автор хет-трика Виктор Дьокереш. После этого провала стали ходить слухи о возможной отставке Сергея Реброва, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника".

К теме Куда может уйти Ребров: известный клуб заинтересован в тренере сборной Украины

Кто может возглавить сборную Украины?

Сам тренер сборной Украины отказался комментировать этот вопрос и заявил, что готовится к следующей игре команды. Зато в прессе уже появляются кандидаты на должность нового наставника сборной Украины.

Ранее Sport.ua называл претендентами Руслана Ротаня и Унаи Мельгосу. Теперь же появилось новое имя среди кандидатов. Речь об итальянце Андреа Малдеру.

По информации источника, именно он на вершине шорт-листа УАФ в случае прощания с Ребровым. Решение будет приниматься после спарринга с албанцами 31 марта.

Напомним, что специалист работал в тренерском штабе сборной Украины. С 2016 по 2021 годы Андреа был ассистентом Андрея Шевченко, который ныне является президентом УАФ.

После этого Малдера попал в команду экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби. В его штабе Андреа работал в Брайтоне и Марселе, но в феврале итальянцы ушли из французского клуба из-за неудовлетворительных результатов.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?