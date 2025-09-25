Сборная Украины неудачно стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года по футболу. Команда Сергея Реброва набрала всего одно очко в двух матчах.

После неудачных матчей Сергей Ребров оказался под шквалом критики, а некоторые фанаты призывают уволить тренера. Известный эксперт Игорь Цыганик в комментарии 24 канала поделился мыслями о перспективах Сергея Реброва в национальной команде.

Нужно ли увольнять Реброва?

Выход на мундиаль 2026 года является первоочередной целью сборной Украины на ближайшее время. Игорь Цыганык рассказал, стоит ли увольнять Сергея Реброва или же надо оставить наставника до конца отборочного цикла.

Я не могу определять увольнять, или не увольнять, ведь у меня нет таких полномочий. Я могу оценивать работу Сергея Реброва с точки зрения своего журналистского видения, как некое определенное звено между болельщиками, и объяснять какие-то определенные истории фанатам. Я не знаю, нужно ли менять тренера, а также не хочу брать на себя такую ответственность из-за того, что я вообще не понимаю, что происходит в УАФ, я не совсем понимаю, какие там ставят цели, что для них важно, не важно, что надо и не надо,

– сказал Цыганик.

Кроме того, Игорь Цыганик высказался об игре сборной Украины. В частности, эксперт рассказал о том, что прежде всего главное в футболе.

"Я единственное что могу сказать это то, что на сегодняшний момент можно констатировать – игры которую я хотел бы увидеть от национальной сборной ее нет. Я могу закрыть глаза когда нет игры, но есть результат, чтобы мы там не говорили в футболе важен результат, но, когда нет ни игры, ни результата, то об этом надо говорить, потому что это все-таки национальная сборная, это достояние всего государства, а не отдельных людей", – высказался эксперт.

Что может помочь сборной Украины?

Игорь Цыганик рассказал, как можно решить проблемы сборной Украины. По мнению эксперта, должна быть широкая дискуссия, а главный тренер национальной команды и руководство УАФ должны провести встречу с журналистами и болельщиками для обсуждения.

Нужно слушать ветеранов, нужно прислушаться к мнениям разных людей и после того принимать решение, что делать дальше, возможно Сергею Станиславовичу Реброву нужна какая-то помощь, возможно, какие-то другие моменты,

– поделился мыслями Цыганык.

Игорь Степанович также высказался об УАФ, вспомнив слова Екатерины Кузнецовой в интервью Маше Ефросининой об увольнении из организации своего отца Олега Кузнецова, который сделал немалый вклад в украинский футбол.

"Я недавно посмотрел интервью Екатерины Кузнецовой и мне было очень больно от того, как уволили ее отца, человека который всю жизнь отдал футболу, А в УАФ у нас так, как и в комитет сборной набирают не понятных людей",

– высказался Цыганик.

Эксперт считает, что Сергею Реброву, возможно, нужно провести разговор с Олегом Лужным, который отвечает за развитие футбола.

"Олег Лужный человек достаточно квалифицированный и имеет возможность, что-то рассказать, что-то объяснить, может стоит тому самому Реброву с ним поговорить, это большая широкая дискуссия для понимания того, что происходит", – дополнил Цыганык.

Почему чемпионат мира важен для украинского футбола?

Игорь Цыганик вспомнил чемпионат мира 2006 года и рассказал, почему выход на мундиаль в следующем году важен для украинского футбола. Эксперт отметил, что сборная Украины – это не кратковременность, а результат на многие годы.

От сборной Украины зависит развитие украинского футбола. Поскольку, благодаря успехам национальной команды в детско-юношеские спортивные школы будут приходить дети, чтобы заниматься футболом.

19 лет исполнилось с того времени, как мы вышли на чемпионат мира и нам казалось, что мы каждый год будем играть на турнире, а оказалось, что мы ничего больше не можем пройти. В 2006 году была самая большая вспышка и это поколение Судаков, Мудрик, которые 2001-2002 годов рождения пришли в футбольные школы после успеха команды на чемпионате мира,

– сказал Цыганик.

"Если Сергей Станиславович Ребров объяснит что он может показать результат, что-то дать украинскому футболу, то он должен оставаться, поскольку, безусловно он легенда украинского футбола", – добавил эксперт.

Реален ли переход Реброва в Панатинаикос?

Недавно сообщали о том, что Панатинаикос заинтересовался кандидатурой Сергея Реброва на роль главного тренера команды. Игорь Цыганык поделился мыслями относительно возможного назначения украинского специалиста в греческий клуб.

Мне не нравится ситуация, когда манипулируют национальной сборной, а тем более, что сейчас появляются разговоры о Панатинаикосе, я не хочу вообще об этом слышать. Однако я понимаю, что дыма без огня не бывает, это своего рода манипуляция агентов. Сейчас на данном этапе агенты, которые пытаются где-то трудоустроить своего клиента манипулируют национальной сборной, мне это стыдно,

– высказался Цыганык.

Эксперт рассказал, возможно ли, что Сергея Реброва уволят с должности главного тренера сборной Украины. А потому на этом фоне появляется разговоры о назначении наставника "сине-желтых" в Панатинаикос.

"Мы все взрослые люди, учитывая все политические аспекты и политическое прикрытие, которые имеют некоторые руководители нашей УАФ в том числе и вице-президент. Не забывайте, что Ребров не просто тренер сборной Украины, а еще и вице-президент нашей УАФ, который отвечает за саму вертикаль национальных сборных.

И когда эти люди имеют серьезное политическое прикрытие, я думаю что манипуляция увольнением или не увольнением не может существовать. Я думаю, что Андрей Николаевич, давайте не называть фамилии. Но скажем так, что я не думаю, что руководство ассоциации имеет полномочия уволить Сергея Станиславовича Реброва", – подытожил эксперт.

Как сборная Украины выступает под руководством Реброва?