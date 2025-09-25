Збірна України невдало стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року з футболу. Команда Сергія Реброва набрала всього одне очко у двох матчах.

Після невдалих матчів Сергій Ребров опинився під шквалом критики, а деякі фанати закликають звільнити тренера. Відомий експерт Ігор Циганик у коментарі 24 каналу поділився думками про перспективи Сергія Реброва у національній команді.

Чи потрібно звільняти Реброва?

Вихід на мундіаль 2026 року є першочерговою ціллю збірної України на найближчий час. Ігор Циганик розповів, чи варто звільняти Сергія Реброва або ж треба залишити наставника до кінця відбіркового циклу.

Я не можу визначати звільняти, чи не звільняти, адже в мене немає таких повноважень. Я можу оцінювати роботу Сергія Реброва з точки зору свого журналістського бачення, як якась певна ланка між вболівальниками, й пояснювати якісь певні історії фанатам. Я не знаю, чи потрібно змінювати тренера, а також не хочу брати на себе таку відповідальність через те, що я взагалі не розумію, що відбувається в УАФ, я не зовсім розумію, які там ставлять цілі, що для них важливо, не важливо, що треба і не треба,

– сказав Циганик.

Окрім того, Ігор Циганик висловився про гру збірної України. Зокрема, експерт розповів про те, що насамперед головне у футболі.

"Я єдине що можу сказати це те, що на сьогоднішній момент можна констатувати – гри яку б я хотів побачити від національної збірної її немає. Я можу закрити очі коли немає гри, але є результат, щоб ми там не говорили у футболі важливий результат, але, коли немає ні гри, ні результату, то про це треба говорити, тому що це все-таки національна збірна, це є надбання усієї держави, а не окремих людей", – висловився експерт.

Що може допомогти збірній України?

Ігор Циганик розповів, як можна розв'язати проблеми збірної України. На думку експерта, має бути широка дискусія, а головний тренер національної команди та керівництво УАФ мають провести зустріч з журналістами та вболівальниками для обговорення.

Потрібно слухати ветеранів, потрібно дослухатися до думок різних людей і після того ухвалювати рішення, що робити далі, можливо Сергію Станіславовичу Реброву потрібна якась допомога, можливо, якісь інші моменти,

– поділився думками Циганик.

Ігор Степанович також висловився про УАФ, пригадавши слова Катерини Кузнецової в інтерв'ю Маші Єфросініної про звільнення з організації свого батька Олега Кузнєцова, який зробив чималий внесок в український футбол.

"Я нещодавно подивився інтерв’ю Катерини Кузнецової й мені було дуже боляче від того, як звільнили її батька, людину яка все життя віддала футболу, А в УАФ у нас так, як й у комітет збірної набирають не зрозумілих людей",

– висловився Циганик.

Експерт вважає, що Сергію Реброву, можливо, потрібно провести розмову з Олегом Лужним, який відповідає за розвиток футболу.

"Олег Лужний людина достатньо кваліфікована та має можливість, щось розповісти, щось пояснити, може варто тому самому Реброву з ним поговорити, це велика широка дискусія задля розуміння того що відбувається", – доповнив Циганик.

Чому чемпіонат світу важливий для українського футболу?

Ігор Циганик пригадав чемпіонат світу 2006 року та розповів, чому вихід на мундіаль наступного року важливий для українського футболу. Експерт наголосив, що збірна України – це не короткочасність, а результат на багато років.

Від збірної України залежить розвиток українського футболу. Оскільки, завдяки успіхам національної команди у дитячо-юнацькі спортивні школи приходитимуть діти, щоб займатися футболом.

19 років виповнилося з того часу, як ми вийшли на чемпіонат світу і нам здавалося, що ми кожного року будемо грати на турнірі, а виявилося, що ми нічого більше не можемо пройти. У 2006 році був найбільший спалах й це покоління Судаков, Мудрик, які 2001-2002 років народження прийшли у футбольні школи після успіху команди на чемпіонаті світу,

– сказав Циганик.

"Якщо Сергій Станіславович Ребров пояснить що він може показати результат, щось дати українському футболу, то він повинен залишатися, оскільки, беззаперечно він легенда українського футболу", – додав експерт.

Чи реальний перехід Реброва у Панатінаїкос?

Нещодавно повідомляли про те, що Панатінаїкос зацікавився кандидатурою Сергія Реброва на роль головного тренера команди. Ігор Циганик поділився думками щодо можливого призначення українськог спеціаліста у грецький клуб.

Мені не подобається ситуація, коли маніпулюють національною збірною, а тим паче, що зараз з’являються розмови про Панатінаїкос, я не хочу взагалі про це чути. Проте я розумію, що диму без вогню не буває, це свого роду маніпуляція агентів. Зараз на даному етапі агенти, які намагаються десь працевлаштувати свого клієнта маніпулють національною збірною, мені це соромно,

– висловився Циганик.

Експерт розповів, чи можливо, що Сергія Реброва звільнять з посади головного тренера збірної України. А тому на цьому тлі з'являється розмови про призначення наставника "синьо-жовтих" у Панатінаїкос.

"Ми всі дорослі люди, враховуючи усі політичні аспекти і політичне прикриття, які мають деякі очільники нашої УАФ у тому числі і віцепрезидент. Не забувайте, що Ребров не просто тренер збірної України, а ще й віцепрезидент нашої УАФ, який відповідає за саму вертикаль національних збірних.

І коли ці люди мають серйозне політичне прикриття, я думаю що маніпуляція звільненням чи не звільненням не може існувати. Я думаю, що Андрій Миколайович, давайте не називати прізвища. Але скажемо так, що я не думаю, що керівництво асоціації має повноваження звільнити Сергія Станіславовича Реброва", – підсумував експерт.

