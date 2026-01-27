О подписании контракта сообщила пресс-служба английского клуба. 17-летний австриец имеет российские корни: его мать является гражданкой России, а отец – нигериец.
Как новичок Ливерпуля связан с Россией?
В то же время Ндукве публично использует российскую символику в своих соцсетях, в частности разместил флаг России в профиле инстаграм.
Защитник австрийского происхождения, которому в марте исполнится 18 лет, летом пополнит состав Ливерпуля U21.
Ндукве выступал за национальную команду на юношеском уровне и сыграл во всех матчах, кроме одного, на чемпионате мира 2025 года среди сборных U17, где команда получила серебряные награды.
Футболист является ключевым игроком резервной команды венской Аустрии и в течение текущего сезона девять раз попадал в заявку основного состава на матчи.
Что известно об Ифеани Ндукве?
Ифеани Ндукве – австрийский центральный защитник, выступающий за Аустрию и молодежную сборную Австрии.
Родился в Вене в семье с нигерийским отцом и русской матерью, его старший брат, Обинна Ндукве, – профессиональный баскетболист.
Начал карьеру в Ваф Бригиттенау, в 2016 году присоединился к академии Аустрия, где был капитаном U16.
В сезоне 2024/2025 он стал основным игроком Аустрия 2, помог команде повыситься во Вторую лигу и подписал профессиональный контракт в июне 2025 года.
В январе 2026 года Ндукве согласовал трансфер в Ливерпуль, который вступит в силу летом 2026 года после его 18-летия.
Он был участником финала Чемпионата мира U17 2025 в Катаре со сборной Австрии.