Про підписання контракту повідомила пресслужба англійського клубу. 17-річний австрієць має російське коріння: його мати є громадянкою Росії, а батько – нігерієць.
Як новачок Ліверпуля пов'язаний із Росією?
Водночас Ндукве публічно використовує російську символіку у своїх соцмережах, зокрема розмістив прапор Росії у профілі інстаграм.
Захисник австрійського походження, якому в березні виповниться 18 років, улітку поповнить склад Ліверпуля U21.
Ндукве виступав за національну команду на юнацькому рівні та зіграв у всіх матчах, окрім одного, на чемпіонаті світу 2025 року серед збірних U17, де команда здобула срібні нагороди.
Футболіст є ключовим гравцем резервної команди віденської Аустрії й упродовж поточного сезону дев’ять разів потрапляв до заявки основного складу на матчі.
Що відомо про Іфеані Ндукве?
Іфеані Ндукве – австрійський центральний захисник, який виступає за Аустрія та молодіжну збірну Австрії.
Народився у Відні в родині з нігерійським батьком і російською матір'ю, його старший брат, Обінна Ндукве, – професійний баскетболіст.
Розпочав кар'єру у Ваф Брігіттенау, у 2016 році приєднався до академії Аустрія, де був капітаном U16.
У сезоні 2024/2025 він став основним гравцем Аустрія 2, допоміг команді підвищитися до Другої ліги та підписав професійний контракт у червні 2025 року.
У січні 2026 року Ндукве погодив трансфер до Ліверпулю, який набуде чинності влітку 2026 року після його 18-річчя.
Він був учасником фіналу Чемпіонату світу U17 2025 у Катарі зі збірною Австрії.