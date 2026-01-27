Про підписання контракту повідомила пресслужба англійського клубу. 17-річний австрієць має російське коріння: його мати є громадянкою Росії, а батько – нігерієць.

Як новачок Ліверпуля пов'язаний із Росією?

Водночас Ндукве публічно використовує російську символіку у своїх соцмережах, зокрема розмістив прапор Росії у профілі інстаграм.

Захисник австрійського походження, якому в березні виповниться 18 років, улітку поповнить склад Ліверпуля U21.

Ндукве виступав за національну команду на юнацькому рівні та зіграв у всіх матчах, окрім одного, на чемпіонаті світу 2025 року серед збірних U17, де команда здобула срібні нагороди.

Футболіст є ключовим гравцем резервної команди віденської Аустрії й упродовж поточного сезону дев’ять разів потрапляв до заявки основного складу на матчі.

Що відомо про Іфеані Ндукве?

  • Іфеані Ндукве – австрійський центральний захисник, який виступає за Аустрія та молодіжну збірну Австрії.

  • Народився у Відні в родині з нігерійським батьком і російською матір'ю, його старший брат, Обінна Ндукве, – професійний баскетболіст.

  • Розпочав кар'єру у Ваф Брігіттенау, у 2016 році приєднався до академії Аустрія, де був капітаном U16.

  • У сезоні 2024/2025 він став основним гравцем Аустрія 2, допоміг команді підвищитися до Другої ліги та підписав професійний контракт у червні 2025 року.

  • У січні 2026 року Ндукве погодив трансфер до Ліверпулю, який набуде чинності влітку 2026 року після його 18-річчя.

  • Він був учасником фіналу Чемпіонату світу U17 2025 у Катарі зі збірною Австрії.