Про підписання контракту повідомила пресслужба англійського клубу. 17-річний австрієць має російське коріння: його мати є громадянкою Росії, а батько – нігерієць.

Як новачок Ліверпуля пов'язаний із Росією?

Водночас Ндукве публічно використовує російську символіку у своїх соцмережах, зокрема розмістив прапор Росії у профілі інстаграм.

Захисник австрійського походження, якому в березні виповниться 18 років, улітку поповнить склад Ліверпуля U21.

Ндукве виступав за національну команду на юнацькому рівні та зіграв у всіх матчах, окрім одного, на чемпіонаті світу 2025 року серед збірних U17, де команда здобула срібні нагороди.

Футболіст є ключовим гравцем резервної команди віденської Аустрії й упродовж поточного сезону дев’ять разів потрапляв до заявки основного складу на матчі.

Що відомо про Іфеані Ндукве?