Ливерпуль подписал игрока с российскими корнями, который щеголяет "триколором"
- Австрийский защитник Ифеаньи Ндукве, который имеет российское происхождение, перейдет в Ливерпуль и присоединится к составу U21 летом 2026 года.
- Ндукве выступал за юношескую сборную Австрии на чемпионате мира U17 2025 года, где команда добыла серебряные награды.
Ливерпуль усилил состав, подписав Ифеаньи Ндукве. Защитник представляет австрийскую юношескую команду до 17 лет.
О подписании контракта сообщила пресс-служба английского клуба. 17-летний австриец имеет российские корни: его мать является гражданкой России, а отец – нигериец.
Смотрите также Ливерпуль неожиданно подписал футболиста сборной Украины
Как новичок Ливерпуля связан с Россией?
В то же время Ндукве публично использует российскую символику в своих соцсетях, в частности разместил флаг России в профиле инстаграм.
Защитник австрийского происхождения, которому в марте исполнится 18 лет, летом пополнит состав Ливерпуля U21.
Ндукве выступал за национальную команду на юношеском уровне и сыграл во всех матчах, кроме одного, на чемпионате мира 2025 года среди сборных U17, где команда получила серебряные награды.
Футболист является ключевым игроком резервной команды венской Аустрии и в течение текущего сезона девять раз попадал в заявку основного состава на матчи.
Что известно об Ифеани Ндукве?
Ифеани Ндукве – австрийский центральный защитник, выступающий за Аустрию и молодежную сборную Австрии.
Родился в Вене в семье с нигерийским отцом и русской матерью, его старший брат, Обинна Ндукве, – профессиональный баскетболист.
Начал карьеру в Ваф Бригиттенау, в 2016 году присоединился к академии Аустрия, где был капитаном U16.
В сезоне 2024/2025 он стал основным игроком Аустрия 2, помог команде повыситься во Вторую лигу и подписал профессиональный контракт в июне 2025 года.
В январе 2026 года Ндукве согласовал трансфер в Ливерпуль, который вступит в силу летом 2026 года после его 18-летия.
Он был участником финала Чемпионата мира U17 2025 в Катаре со сборной Австрии.