Ливерпуль усилил состав, подписав Ифеаньи Ндукве. Защитник представляет австрийскую юношескую команду до 17 лет.

О подписании контракта сообщила пресс-служба английского клуба. 17-летний австриец имеет российские корни: его мать является гражданкой России, а отец – нигериец.

Как новичок Ливерпуля связан с Россией?

В то же время Ндукве публично использует российскую символику в своих соцсетях, в частности разместил флаг России в профиле инстаграм.

Защитник австрийского происхождения, которому в марте исполнится 18 лет, летом пополнит состав Ливерпуля U21.

Ндукве выступал за национальную команду на юношеском уровне и сыграл во всех матчах, кроме одного, на чемпионате мира 2025 года среди сборных U17, где команда получила серебряные награды.

Футболист является ключевым игроком резервной команды венской Аустрии и в течение текущего сезона девять раз попадал в заявку основного состава на матчи.

Что известно об Ифеани Ндукве?