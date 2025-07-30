Ванат забил юбилейный гол за Динамо и ворвался в топ-30 бомбардиров "бело-синих": кто лидер
- Владислав Ванат забил свой юбилейный 50-й гол за Динамо в матче против Хамрун Спартанс, поднявшись в топ-30 бомбардиров клуба.
- Теперь Ванат опережает Йожефа Сабо в рейтинге бомбардиров, а пока больше него среди действующих игроков забили только Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.
Во вторник, 29 июля, киевское Динамо провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем "бело-синие" встречались с мальтийским Хамрун Спартанс.
Подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 3:0 и спокойно прошли в следующий раунд отбора. Этот поединок стал особенным для форварда сборной Украины Владислава Ваната, сообщает 24 Канал.
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Почему матч против мальтийцев стал выдающимся для Ваната?
Он забил первый гол киевлян в матче. Это взятие ворот стало юбилейным 50-м для нападающего в составе Динамо.
Благодаря этому Владислав Ванат поднялся в рейтинге лучших бомбардиров в истории "бело-синих". Он опередил легенду киевлян Йожефа Сабо.
Форвард стал лишь 30-м игроком, кому покорялась отметка в полсотни голов. Только двое действующих игроков киевлян забивали больше – Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.
Лучшие бомбардиры в истории Динамо
- Олег Блохин – 265 голов
- Сергей Ребров – 163
- Андрей Ярмоленко – 157
- Максим Шацких – 141
- Андрей Шевченко – 124
- Олег Гусев – 96
- Виктор Цыганков – 94
- Артем Милевский – 87
- Виктор Каневский – 85
- Леонид Буряк – 82
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- 12. Виталий Буяльский – 81
- 30. Владислав Ванат – 50
К слову. Свой следующий поединок киевское Динамо сыграет 2 августа на выезде против Вереса. Игра начнется в 15:30.
Напомним, что после матча с Хамрун Спартанс Александр Шовковский прокомментировал выступление своих подопечных. Он рассказал, чем был недоволен, несмотря на разгромную победу.