19 мая, 23:33
Ломаченко возвращается в ринг: легендарный тренер сделал громкое заявление о камбэке украинца

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Василий Ломаченко планирует возвращение в ринг осенью 2026 года, с возможным соперником Эмануэлем Наваррете.
  • Легендарный тренер Дмитрий Сосновский считает, что Ломаченко имеет амбиции стать абсолютным чемпионом мира и остается чрезвычайно квалифицированным боксером.

Известный тренер Дмитрий Сосновский высказался о возможном возвращении Василия Ломаченко в ринг. Он не исключил, что украинец снова будет драться за звание абсолютного чемпиона.

Василий Ломаченко все ближе к сенсационному камбэку после паузы в карьере. На фоне слухов о новом бое экс-чемпиона мира своим мнением с 24 Каналом поделился легендарный украинский тренер Дмитрий Сосновский.

Что сказал Сосновский о возможном возвращении Ломаченко?

Сосновский заявил, что не удивлен желанием Ломаченко снова выйти в ринг. По словам тренера, украинец остается чрезвычайно квалифицированным боксером, который может стремиться к статусу абсолютного чемпиона мира.

Он амбициозный человек в боксе. Может Василий немного отдохнул и у него появилось желание стать абсолютным чемпионом. Боксер он талантливый, от Бога, как говорится. Объяснить желание Ломаченко мне сложно, потому что я не общаюсь ни с ним, ни с его отцом. Даже если он захотел вернуться, чтобы заработать несколько миллионов долларов – он имеет на это право, 
– заявил легендарный тренер.

Что известно о следующем бое Ломаченко?

По информации talksport, Ломаченко планирует вернуться осенью 2026 года. Одним из главных вариантов для украинца называют чемпиона IBF и WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

В случае успеха украинец якобы хочет организовать мегабой против Джервонты Дэвиса. Ранее стороны уже были близки к договоренности о поединке, однако переговоры сорвались после паузы Ломаченко в карьере.

Также в боксерских кругах активно обсуждают возможный бой Ломаченко с Кейшоном Дэвисом, который неоднократно публично вызывал украинца на поединок.

Чем известен Василий Ломаченко?

  • По информации BoxRec, двукратный олимпийский чемпион (Пекин 2008 и Лондон 2012) Ломаченко провел в профессиональном боксе 21 поединок, одержав 18 побед, из которых 12 нокаутом, и потерпев 3 поражения от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девина Хейни.
  • Последнюю победу боксер одержал в мае 2024 года над Джорджем Камбососом-младшим.
  • Несмотря на значительные спортивные достижения, публичный образ Ломаченко в Украине остается неоднозначным. Боксер является известным сторонником УПЦ (Московского патриархата) и неоднократно критиковался из-за размытой позиции относительно российско-украинской войны.

