На 69-м году жизни после тяжелой болезни умер известный украинский футболист Василий Мартыненко. Об этом сообщили в Закарпатской ассоциации футбола, выразив искренние соболезнования родным и близким легенды.

Чем запомнился Василий Мартыненко?

Карьера футболиста началась в 1977 году в симферопольской Таврии, где он дебютировал на профессиональном уровне. После этого выступал за севастопольскую Атлантику и львовский СКА Карпаты.

Однако наиболее яркие страницы его спортивной биографии связаны с ужгородским Закарпатьем.

За Закарпатье Мартыненко провел восемь сезонов, пять раз становился лучшим бомбардиром команды в чемпионате. Всего в своей карьере футболист провел 617 матчей и забил 183 гола за разные клубы.

В семи чемпионатах УССР забивал наибольшее количество голов за ужгородскую команду. Занимает четвертое место в "Клубе Евгения Деревяги" – списке самых результативных игроков чемпионата УССР (в рамках второй лиги)

Мартыненко также выступал в чемпионате Венгрии, защищая цвета клубов Хатван и Бакталоротаза, а завершил игровую карьеру в составе Закарпатья в середине 1990-х.

После завершения выступлений на профессиональном уровне он работал детским тренером и играл за команды ветеранов, продолжая вкладывать свой опыт в развитие футбола.

Потери для украинского футбола