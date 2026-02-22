На 69‑му році життя після важкої хвороби помер відомий український футболіст Василь Мартиненко. Про це повідомили у Закарпатській асоціації футболу, висловивши щирі співчуття рідним і близьким легенди.

Чим запам’ятався Василь Мартиненко?

Кар’єра футболіста розпочалася у 1977 році в сімферопольській Таврії, де він дебютував на професійному рівні. Після цього виступав за севастопольську Атлантику та львівський СКА Карпати.

Однак найбільш яскраві сторінки його спортивної біографії пов'язані з ужгородським Закарпаттям.

За Закарпаття Мартиненко провів вісім сезонів, п’ять разів ставав найкращим бомбардиром команди в чемпіонаті. Загалом у своїй кар’єрі футболіст провів 617 матчів та забив 183 голи за різні клуби.

У семи чемпіонатах УРСР забивав найбільшу кількість голів за ужгородську команду. Посідає четверте місце у "Клубі Євгена Дерев’яги" – списку найрезультативніших гравців чемпіонату УРСР (у межах другої ліги)

Мартиненко також виступав у чемпіонаті Угорщини, захищаючи кольори клубів Хатван і Бакталоротаза, а завершив ігрову кар’єру у складі Закарпаття в середині 1990‑х.

Після завершення виступів на професійному рівні він працював дитячим тренером та грав за команди ветеранів, продовжуючи вкладати свій досвід у розвиток футболу.

Втрати для українського футболу