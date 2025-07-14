По словам Вирастюка, мужчину, которого временно вывели из боевых действий на фронте для участия в соревнованиях, отправили за границу под личные его личные гарантии. Однако после поездки спортсмен исчез, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.ua.

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Вирастюк о неприятной ситуации

Василий сказал, что есть несколько ребят, которые поехали до начала вторжения и осуждать их он не может.

Но есть и наш бывший член федерации, которого, откровенно говоря, мы вытащили прямо с передовой. Я лично писал письмо-гарантию его возвращения после выступления в США. Человек поехал туда и не вернулся. Подставил меня, спортсменов и федерацию. Тень упала на всех,

– сказал Вирастюк.

В частности он добавил, что до этого он получал от этого лица гадкие звонки.

"Не хочу даже о нем вспоминать, как его зовут. Единственное, что могу сказать – это спортсмен из Закарпатья. Имя и фамилию говорить не буду. Пусть это будет на его совести", – рассказал Василий Вирастюк.

Напомним, что недавно Илья Ковтун официально сменил спортивное гражданство на хорватское.