За словами Вірастюка, чоловіка, якого тимчасово вивели з бойових дій на фронті для участі у змаганнях, відправили за кордон під особисті його особисті гарантії. Проте після поїздки спортсмен зник, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.ua.

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Вірастюк про неприємну ситуацію

Василь сказав, що є декілька хлопців, які поїхали до початку вторгнення і засуджувати їх він не може.

Але є й наш колишній член федерації, якого, відверто кажучи, ми витягли просто з передової. Я особисто писав лист-гарантію його повернення після виступу у США. Людина поїхала туди й не повернулася. Підставив мене, спортсменів та федерацію. Тінь впала на всіх,

– сказав Вірастюк.

Зокрема він додав, що до цього він отримував від цієї особи гидкі дзвінки.

"Не хочу навіть про нього згадувати, як його звуть. Єдине, що можу сказати – це спортсмен із Закарпаття. Ім’я та прізвище говорити не буду. Нехай це буде на його совісті", – розповів Василь Вірастюк.

Нагадаємо, що нещодавно Ілля Ковтун офіційно змінив спортивне громадянство на хорватське.