Украинский тренер выдал позорное заявление после приветствия россиянина, который ездил в Мариуполь

В декабре 2025 года известный тренер Юрий Вернидуб уехал работать в Азербайджан. Украинец возглавил Нефтчи, из-за чего попал в несколько неприятных ситуаций.

Один из скандалов произошел на прошлой неделе после встречи Нефтчи с Тураном. Украинские СМИ обрушились с критикой на Вернидуба из-за рукопожатия с тренером-соперником, сообщает Azerisport.

Что думает Вернидуб о критике?

Проблема в том, что этим коучем был россиянин с туркменским паспортом Курбан Бердыев. Ранее специалист работал в России и возглавлял Рубин, Ростов, Сочи и Динамо Махачкала.

Позже Вернидуб довольно резко ответил на критику со стороны украинцев. Юрий вспомнил свою службу в ВСУ последние четыре года и обесценил свое рукопожатие с Бердыевым.

Мне неинтересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Короче говоря, каким я был в первый день войны, такой я и сейчас. Те, кто пишут обо мне, пусть скажут, что они сделали в течение четырех лет. Мне 60 лет. Пусть провоцируют столько, сколько хотят. Я в футболе и продолжаю свою работу,

– заявил Вернидуб.

Какой скандал связан с Бердыевым?

Отметим, что Бердыев не просто является тренером с российским паспортом. Курбан публично поддержал войну России против Украины и оккупацию наших территорий.

Наиболее позорным его поступком был приезд в оккупированный Мариуполь в 2023 году. Там Бердыев встретился с террористами из батальона "Эспаньол" и посетил разрушенный стадион имени Бойко.

