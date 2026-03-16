Український тренер видав ганебну заяву після привітання із росіянином, який їздив у Маріуполь
- Юрій Вернидуб потрапив під критику за рукостискання з росіянином Курбаном Бердиєвим.
- Наставник Нефтчі висловився про скандал та згадав про свою службу в ЗСУ.
У грудні 2025 року відомий тренер Юрій Вернидуб поїхав працювати в Азербайджан. Українець очолив Нефтчі, через що потрапив у кілька неприємних ситуацій.
Один зі скандалів стався минулого тижня після зустрічі Нефтчі із Тураном. Українські ЗМІ обрушились із критикою на Вернидуба через рукостискання із тренером-суперником, повідомляє Azerisport.
Що думає Вернидуб про критику?
Проблема у тому, що цим коучем був росіянин із туркменським паспортом Курбан Бердиєв. Раніше спеціаліст працював у Росії та очолював Рубін, Ростов, Сочі та Динамо Махачкала.
Пізніше Вернидуб доволі різко відповів на критику з боку українців. Юрій пригадав свою службу в ЗСУ останні чотири роки та знецінив своє рукостискання із Бердиєвим.
Мені нецікаво, що пишуть у ЗМІ. Не знаю, скільки паспортів у Бердиєва. Наскільки я знаю, він туркмен. Коротше кажучи, яким я був у перший день війни, такий я і зараз. Ті, хто пишуть про мене, нехай скажуть, що вони зробили протягом чотирьох років. Мені 60 років. Нехай провокують стільки, скільки хочуть. Я у футболі і продовжую свою роботу,
– заявив Вернидуб.
Який скандал пов'язаний з Бердиєвим?
Відзначимо, що Бердиєв не просто є тренером із російським паспортом. Курбан публічно підтримав війну Росії проти України та окупацію наших територій.
Найбільш ганебним його вчинком був приїзд у окупований Маріуполь у 2023 році. Там Бердиєв зустрівся із терористами з батальйону "Еспаньйол" та відвідав зруйнований стадіон імені Бойка.
Що відомо про кар'єру Юрія Вернидуба?
- Більшу частину тренерської кар'єри Вернидуб присвятив Зорі. Луганський клуб Юрій очолював з 2011 по 2019 роки і під його керівництвом команда вийшла у фінал Кубка України та виборола "бронзу" УПЛ.
- Після цього коуч працював у солігорському Шахтарі та тираспольському Шерифі. У лютому 2022 року на початку повномасштабної війни проти Росії Вернидуб повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ.
- З 2022 по 2025 роки коуч очолював Кривбас, з яким посідав третє місце в УПЛ. У грудні 2025-го коуч очолив Нефтчі, який вирішив співпрацювати із московським Локомотивом.
- На чолі азербайджанського клубу Вернидуб провів вже 9 матчів, повідомляє Transfermarkt. Після 24-х турів Нефтчі йде шостим в чемпіонаті Азербайджану, відстаючи від єврокубкової зни на 11 балів.