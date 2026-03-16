Український тренер видав ганебну заяву після привітання із росіянином, який їздив у Маріуполь

У грудні 2025 року відомий тренер Юрій Вернидуб поїхав працювати в Азербайджан. Українець очолив Нефтчі, через що потрапив у кілька неприємних ситуацій.

Один зі скандалів стався минулого тижня після зустрічі Нефтчі із Тураном. Українські ЗМІ обрушились із критикою на Вернидуба через рукостискання із тренером-суперником, повідомляє Azerisport.

До теми Вернидуб виправдав співпрацю свого нового клубу з росіянами: що сказав тренер

Що думає Вернидуб про критику?

Проблема у тому, що цим коучем був росіянин із туркменським паспортом Курбан Бердиєв. Раніше спеціаліст працював у Росії та очолював Рубін, Ростов, Сочі та Динамо Махачкала.

Пізніше Вернидуб доволі різко відповів на критику з боку українців. Юрій пригадав свою службу в ЗСУ останні чотири роки та знецінив своє рукостискання із Бердиєвим.

Мені нецікаво, що пишуть у ЗМІ. Не знаю, скільки паспортів у Бердиєва. Наскільки я знаю, він туркмен. Коротше кажучи, яким я був у перший день війни, такий я і зараз. Ті, хто пишуть про мене, нехай скажуть, що вони зробили протягом чотирьох років. Мені 60 років. Нехай провокують стільки, скільки хочуть. Я у футболі і продовжую свою роботу,

– заявив Вернидуб.

Який скандал пов'язаний з Бердиєвим?

Відзначимо, що Бердиєв не просто є тренером із російським паспортом. Курбан публічно підтримав війну Росії проти України та окупацію наших територій.

Найбільш ганебним його вчинком був приїзд у окупований Маріуполь у 2023 році. Там Бердиєв зустрівся із терористами з батальйону "Еспаньйол" та відвідав зруйнований стадіон імені Бойка.

