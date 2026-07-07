По его мнению, главным неудачником турнира стала сборная Германии. Об этом эксперт рассказал в интервью "Украинскому футболу".

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Почему Германия разочаровала на ЧМ-2026?

По его словам, выступление немецкой команды не стало для него неожиданностью. Отдельно он раскритиковал игру Флориана Вирца, заявив, что полузащитник не оправдывает своего статуса и высокой трансферной стоимости.

Здесь никаких сюрпризов. Германия. С немцами это чувствовалось сразу. Как за этого Вирца Ливерпуль мог отдать 150 миллионов? Да он стоит миллион максимум. Вирц якобы один из лидеров, но добегает до ворот, а пробить уже сил нет. Что это за лидер?

– сказал Кварцяный.

Также Кварцяный выразил недовольство атакующим звеном сборной, отметив, что Кай Гаверц не является нападающим высочайшего уровня, а команде не хватает классического центрального нападающего. Для сравнения он вспомнил времена, когда за Германию выступали Руди Феллер, Хорст Грубеш и Мирослав Клозе.

Кроме того, бывший тренер раскритиковал работу главного тренера Юлиана Нагельсманна, обвинив его в осторожной тактике и неудачном управлении командой. По мнению Кварцяного, команды, делающие ставку исключительно на оборону, в конечном итоге достигают противоположного результата.

И все это на фоне пугливой тактики тренера. Нагельсманн неудачно работал в Баварии, а теперь провалился со сборной. Вылетают команды, которые думают только об обороне и собственных воротах. В результате пропускают еще больше. Я всегда говорю: лучше проиграть 7:8, имея конструктивную игру в атаке, чем в мучениях уступить 1:2,

– подытожил тренер.

Как выступила сборная Германии на чемпионате мира-2026?

Сборная Германии неожиданно завершила выступление уже на этапе 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти. Немецкая команда завершила групповой раунд на первом месте в группе Е, однако в первом же матче плей-офф потерпела историческое поражение. После вылета Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной, а среди потенциальных кандидатов на его замену рассматривают Юргена Клоппа.