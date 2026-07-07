На його переконання, головним невдахою турніру стала збірна Німеччини. Про це фахівець розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

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Чому Німеччина розчарувала на ЧС-2026?

За його словами, виступ німецької команди не став для нього несподіванкою. Окремо він розкритикував гру Флоріана Вірца, заявивши, що півзахисник не виправдовує свого статусу та високої трансферної вартості.

Тут без сюрпризів. Німеччина. З німцями це відчувалося відразу. От як за цього Вірца Ліверпуль міг дати 150 мільйонів? Та він коштує мільйон максимум. Вірц нібито один із лідерів, але добігає до воріт, а пробити вже сил немає. Що це за лідер?,

– сказав Кварцяний.

Також Кварцяний висловив невдоволення атакувальною ланкою збірної, зазначивши, що Кай Гаверц не є форвардом найвищого рівня, а команді бракує класичного центрального нападника. Для порівняння він згадав часи, коли за Німеччину виступали Руді Феллер, Горст Грубеш та Мірослав Клозе.

Крім того, екстренер розкритикував роботу головного тренера Юліана Нагельсманна, звинувативши його в обережній тактиці та невдалому керуванні командою. На думку Кварцяного, колективи, які роблять ставку виключно на оборону, зрештою досягають протилежного результату.

І все це на фоні переляканої тактики тренера. Нагельсманн невдало працював у Баварії, а тепер провалився зі збірною. Вилітають команди, які думають лише про оборону та власні ворота. В результаті пропускають ще більше. Я завжди кажу: краще програти 7:8, маючи конструктив в атаці, ніж у муках поступитися 1:2,

– підсумував тренер.

Як виступила Нічеччина на чемпонаті світу-2026?

Збірна Німеччини несподівано припинила боротьбу вже на етапі 1/16 фіналу, програвши Парагваю в серії післяматчевих пенальті. Німецька команда завершила груповий раунд на першій позиції у групі Е, однак у першому ж матчі плей-оф зазнала історичної невдачі. Після вильоту Юліан Нагельсманн залишив посаду головного тренера збірної, а серед потенційних кандидатів на його заміну розглядають Юргена Клоппа.