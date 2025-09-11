Итальянские гранды хотели подписать футболиста сборной Украины: что пошло не так
- Итальянские клубы проявили интерес к Виталию Миколенко летом 2025 года, а Эвертон получил предложение по трансферу футболиста.
- Миколенко сыграл 37 матчей за Эвертон в прошлом сезоне, забив один гол и отдав три результативные передачи.
Виталий Миколенко долгое время выступает за Эвертон. Однако летом 2025 года украинский футболист мог покинуть английский клуб.
"Ириски" получили предложение от нескольких именитых грандов. Виталий Миколенко имел возможность присоединиться к командам, которые играют в Лиге чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.
Кто интересовался Миколенко?
Виталий Миколенко мог сменить Англию на Италию. Украинским защитником Эвертона были заинтересованы гранды Серии А – Интер и Наполи, клубы проявляли предметный интерес к футболисту.
Один из них даже прислал предложение по трансферу Виталия Миколенко из Эвертона. Однако "ириски" отказали, хотя за украинского футболиста предлагали неплохие 30 миллионов евро.
Стоит отметить, что контракт Виталия Миколенко с Эвертоном завершается летом 2026 года. Однако "ириски" могут воспользоваться правом продления соглашения еще на один год.
Напомним, что в прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 37 матчах за Эвертон во всех турнирах. Украинский защитник забил один гол и отдал три результативные передачи.
Что известно о Миколенко?
Виталий Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года. "Ириски" заплатили Динамо 23,5 миллиона евро за трансфер футболиста.
За все время Миколенко сыграл в составе Эвертона в 124 матчах – четыре гола и три результативные передачи.
Виталий Миколенко не сыграл за сборную Украины в первых матчах отбора на чемпионат мира-2026 из-за травмы.