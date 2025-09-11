Віталій Миколенко довгий час виступає за Евертон. Проте влітку 2025 року український футболіст міг покинути англійський клуб.

"Іриски" отримали пропозицію від декількох іменитих грандів. Віталій Миколенко мав нагоду приєднатись до команд, які грають у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.

Читайте також Зінченко став гравцем Ноттінгем Форест: яку зарплату отримує українець в Англії

Хто цікавився Миколенком?

Віталій Миколенко міг змінити Англію на Італію. Українським захисником Евертона були зацікавлені гранди Серії А – Інтер та Наполі, клуби виявляли предметний інтерес до футболіста.

Один з них навіть надіслав пропозицію щодо трансферу Віталія Миколенка з Евертона. Проте "іриски" відмовили, хоча з українського футболіста пропонували непогані 30 мільйонів євро.

Варто відзначити, що контракт Віталія Миколенка з Евертоном завершується влітку 2026 року. Однак "іриски" можуть скористатись правом продовження угоди ще на один рік.

Нагадаємо, що минулого сезону Віталій Миколенко зіграв у 37 матчах за Евертон в усіх турнірах. Український захисник забив один гол та віддав три результативні передачі.

Що відомо про Миколенка?