Российский боец ММА выдал громкое заявление после смерти сына от дрона на войне против Украины

Российский спорт оказался под массированными санкциями с начала полномасштабной войны в Украине. К сожалению, многие спортсмены из России поддерживают нападение на соседнее государство.

Более того, некоторые атлеты даже участвуют в боевых действиях. Одним из таких стал российский боец ММА Вячеслав Дацык, сообщает РИА Новости.

Как Дацык отреагировал на смерть сына?

Россиянин добровольно пошел в российскую армию и затянул туда еще и 21-летнего сына Ярослава. Однако парню не повезло выжить на Запорожском направлении.

Ярослав подписал бессрочный контракт в феврале 2024 года и был недавно ликвидирован воинами ВСУ с помощью FPV-дрона. Теперь же стала известна реакция самого Вячеслава на смерть сына.

В интервью российским пропагандистам Дацык заявил, что продолжит службу в российской армии. Он намерен воевать "до конца, а именно до победы".

Отметим, что Вячеслав был известен в боях ММА под прозвищем "Рыжий Тарзан". В смешанных единоборствах он одержал семь побед и потерпел восемь поражений. Также россиянин попробовал себя в боксе, где выиграл восемь из 11-ти поединков.

Что известно о скандалах с Дацыком?