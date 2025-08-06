25-летний нападающий луганчан умер 6 августа 2025 года. Белоцерковец был универсалом, который мог закрыть несколько позиций в нападении.

Луганская Заря сообщила о трагической новости внутри команды. На 26-м году жизни скончался нападающий "бело-черных" Владимир Белоцерковец, сообщает 24 Канал.

По теме Умер экс-чемпион мира по боксу Кенни Вайс, который убил одного из оппонентов нокаутом

Что известно о Белоцерковце?

О причинах смерти пока ничего не известно. Владимир родился 22 января 2000 года в городе Голая Пристань Херсонской области. В 13 лет игрок оказался в академии харьковского Металлиста.

Там он провел четыре года, после чего в 2017-м перешел в Зарю. На профессиональном уровне Белоцерковец дебютировал за "бело-черных" 16 июля 2020 года, выйдя на замену в матче УПЛ против Динамо.



Белоцерковец дебютировал на профессиональном уровне в Заре / фото из инстаграма игрока

Закрепиться в клубе с первого раза не удалось. В сентябре 2020-го Владимира отдали в аренду в Ингулец, а зимой 2021-го – в запорожский Металлург. Футболист мог сыграть как в центре нападения, так и на фланге или под нападающим.

Именно в составе "казаков" Белоцерковец начал играть стабильно: сначала во Второй лиге, затем – в Первой лиге. Дебютный гол нападающий забил 31 июля 2021 года в ворота Никополя.

Металлург в конце концов подписал с Владимиром полноценный контракт в 2022 году. В составе запорожцев Белоцерковец сыграл 61 матч, оформив 2 гола и 9 ассистов.

Читайте также Умер брат легендарного Мухаммеда Али

Возвращение в УПЛ и Зарю

В 2024-м игрок вернулся в Ингулец и помог команде выиграть Первую лигу и получить повышение в УПЛ. Но в петровском клубе он пробыл всего полгода, в течение которых забил три гола в 26-ти матчах.



В составе Ингульца Белоцерковец стал победителем Первой лиги / фото из инстаграма игрока

В составе Ингульца Белоцерковец забивал в рамках УПЛ Ворскле и Заре. И зимой 2025 года луганчане решили вернуть Владимира к себе. Тот согласился, подписав контракт до лета 2026 года.

Как Белоцерковец забил за Ингулец в ворота Зари: смотреть видео

К сожалению, отработать его полностью не суждено было. Во второй половине прошлого сезона Владимир часто выходил в основе Зари, но за 10 матчей отдал лишь один ассист.



Белоцерковец вернулся в Зарю зимой 2025 года / фото из инстаграма игрока

Команда заняла 7 место в УПЛ, а Владимир продолжил борьбу за основу уже под руководством Виктора Скрипника. Нападающий в последний раз вышел на поле 22 июля 2025 года в спарринге против катарской Аль-Сайлии, заменив Артема Слесара на 65 минуте.

Но на матч первого тура чемпионата Украины против ЛНЗ футболист не попал в заявку. Сердце Белоцерковца перестало биться 6 августа 2025 года..