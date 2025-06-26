В своем инстаграме Владимир Бражко выложил загадочное видео с девушкой. Таким образом он еще больше подогрел слухи об отношениях с блогером Дашей Квитковой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владимира Бражко.

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Бражко подогрел интерес к своей личной жизни

На видео, которое выложил футболист, его эмоционально встречает белокурая девушка, бросаясь ему в крепкие объятия. Внешне она очень похожа на Дашу Квиткову, которую и подозревают в том, что именно она новая девушка Бражко.

Впоследствии футболист Динамо удалил это видео.

Бражко выложил трогательное видео: смотрите видео

Напомним, что сама пара пока публично не подтверждала свои отношения. Ранее их видели вместе на свадьбе игрока Динамо Максима Дячука, а перед выездом молодежки на Евро-2025 Квиткова провожала Бражко до автобуса.