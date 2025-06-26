У своєму інстаграмі Володимир Бражко виклав загадкове відео з дівчиною. Таким чином він ще більше підігрів чутки про стосунки з блогеркою Дашою Квітковою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Бражка.

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Бражко підігрів інтерес до свого особистого життя

На відео, яке виклав футболіст, його емоційно зустрічає білява дівчина, кидаючись йому в міцні обійми. Ззовні вона дуже схожа на Дашу Квіткову, яку і підозрюють у тому, що саме вона нова дівчина Бражка.

Згодом футболіст Динамо видалив це відео.

Бражко виклав зворушливе відео: дивіться відео

Нагадаємо, що сама пара поки публічно не підтверджувала свої стосунки. Раніше їх бачили разом на весіллі гравця Динамо Максима Дячука, а перед виїздом молодіжки на Євро-2025 Квіткова проводжала Бражка до автобуса.